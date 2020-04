In- en doorvoer paarden uit Thailand in EU niet meer toegestaan

Vanwege een uitbraak van de Afrikaanse paardenpest in Thailand heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekend gemaakt dat invoer in alsook doorvoer door de EU niet meer is toegestaan. De Import Veterinair Online (IVO) is aangepast.

Eind maart werd bekend dat de Afrikaanse paardenpest veertig renpaarden in het noordoosten van Thailand het leven gekost heeft. Het is de eerste keer dat de Afrikaanse paardenpest in Thailand is uitgebroken. De autoriteiten hebben toen gelijk vervoer van alle paarden en paardensoorten binnen een straal van 150 kilometer rond de uitbraak stilgelegd.

Afrikaanse paardenpest

De Afrikaanse paardenpest is endemisch in Sub-Sahara Afrika en wordt verspreid door bijtende insecten. Paarden zijn erg vatbaar en 90% van de besmette paarden sterft. Bijna de helft van de muildieren overlijdt aan de ziekte en tien procent van de ezels. De muildieren en ezels vertonen zelden tekenen van de ziekte.

Bron: NVWA/Horsetalk/Horses