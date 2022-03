Instructiemarathon Roos Dyson levert ruim 4.000 euro op voor Oekraïense stallen 

Het richtbedrag van 2.000 euro is ruim overschreden, de 24-uurs instructiemarathon van Roos Dyson voor de actie S.O.S. Steun Oekraïense Stallen is een groot succes geworden. De instructrice begon zaterdagmorgen om 9 uur en om 10 uur op zondagmorgen (zomertijd) klonk na de laatste lesklant applaus. Op dat moment was de opbrengst 3.871 euro, maar de donaties bleven binnenstromen, waardoor de actie van Roos Dyson in Manege Visdonk van de familie Hoogland dik over de 4000 euro schiet.

“Het viel eigenlijk best mee”, antwoordt Roos op de vraag of het niet zwaar was geweest. “Iedereen was zo enthousiast. Het was één grote marathon aan positieve energie!”

Bankrekeningnummer FNRS

Niet alleen de opbrengst van de lesgelden gaat naar de actie die de Nederlandse paardensector voor Oekraïense stalhouders opzette, ook Manege Visdonk stort zijn inkomsten van de instructiemarathon op het bankrekeningnummer NL40RABO0121434702 van de FNRS. Samen met de donaties van overige sponsors, die de actie van Roos Dyson wilden ondersteunen, komt het bedrag nu ruim boven de 4.000 euro.

Bron: Horses.nl