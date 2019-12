Intentieverklaring voor mogelijke realisatie hippisch opleidingscentrum HJC Manege Tolbert

MBO Terra, HJC Manege in Tolbert en de stichting Westerkwartier Paardenkwartier, hebben op 19 december 2019, in aanwezigheid van wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier, een intentieovereenkomst getekend. In de intentieovereenkomst is afgesproken dat zij de mogelijkheden gaan onderzoeken om het hippische opleidingscentrum van MBO Terra te realiseren op de HJC Manege in Tolbert.

De nieuwe accommodatie met opleidingscentrum voor MBO-studenten van het Terra, geeft een stimulans aan het niveau van het hippisch onderwijs en de hippische breedtesport in het Noorden. De Stichting Westerkwartier Paardenkwartier speelt een actieve rol in de ondersteuning van de samenwerking met de hippische ondernemers in de regio.

Wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier, met onder meer sport, onderwijs en economische zaken in haar portefeuille, is verheugd met de ondertekende intentieverklaring. Volgens haar betekent het niet alleen een impuls voor onderwijs en sport, maar kan ook de regionale economie van de samenwerkingen die tot stand komen vanuit Westerkwartier Paardenkwartier profiteren.

Bron: Persbericht