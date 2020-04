Internationaal jurylid en parcoursbouwer Jon Doney overleden

Internationaal jurylid en parcoursbouwer Jon Doney is woensdag na een kort ziekbed overleden. Doney was een bekende en populaire figuur in de internationale springwereld en ontving een MBE van de Britse vorstin Elizabeth als erkenning voor zijn werk bij British Showjumping. Jon Doney werd 71 jaar oud.

Jon Doney was de enige persoon die de unieke ‘O’ (Olympische) status in de springsport behaalde als parcoursbouwer en jurylid. Hij was door de FEI aangesteld als voorzitter van de jury op uitgestelde Olympische Spelen in Tokio. De Brit was vorige maand nog lid van de Ground Jury tijdens de Longines Global Champions Tour in Doha en was de afgelopen jaren aanwezig bij vele LGCT-evenementen. Hij was erg geliefd bij degenen met wie hij werkte, en hij werd gewaardeerd voor zijn gevoel voor humor, passie voor springsport en het welzijn van het paard.

Parcoursbouwer wereldruiterspelen Den Haag

Jon’s eerste kennismaking met de springsport was in zijn vroege tienerjaren toen hij parcoursen bouwde voor zijn zus Jackie. Nadat hij was opgeleid als timmerman, ontwikkelde hij zijn vaardigheden en reisde hij al snel de wereld rond als parcoursbouwer. Hij werd uitgenodigd voor de wereldruiterspelen in Den Haag in 1994 om de parcoursen te bouwen en vele kampioenschappen volgden, waaronder de Olympische Spelen van Londen 2012.

International Ground Jury

De afgelopen negen jaar was Jon Doney voorzitter van de International Ground Jury en een toegewijde mentor voor veel functionarissen in de sport.

