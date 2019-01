Italiaanse dokter te paard naar patiënten

De Italiaanse huisarts Roberto Anfosso bezoekt zijn patiënten op een wel heel unieke manier: in het zadel van zijn vijfjarige merrie Ambra. De zorg in de Noord-Italiaanse regio waar hij gevestigd is vergrijst. Veel jongeren trekken naar de stad en dat stelt de Italiaanse zorg voor problemen, zoals de bereikbaarheid van ouderen op het platteland en het bestrijden van eenzaamheid.

Huisarts Anfosso deed zijn huisbezoeken al tientallen jaren met de auto. “Ineens bedacht ik dat het leuk zou zijn om met een paard door de wijngaarden af te snijden tussen de dorpjes”, vertelt hij. Anfosso begon met deze ouderwetse oplossing omdat hij het zelf leuk vond, maar ontdekte snel dat het van toegevoegde waar was voor zijn patiënten.

Oude herinneringen

“Dit is één van de oudste regio’s van Europa. De meeste van mijn patiënten zijn zeventig of tachtig, soms over de negentig.” Hij vervolgt, over een patiënt: “Dat paard brengt herinneringen terug waar ze graag over praat. En in de tussentijd vergeet ze de behandeling. En zo geldt dat voor veel ouderen. Ze hoeven dankzij het paard eventjes niet aan hun kwalen te denken.”

Lees hier het hele bericht.

Bron: NOS