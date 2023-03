Jacob Melissen Paardensportman van het Jaar 2022

Vlak voor aanvang van de VDL Groep Prijs werd de Paardensportman van het Jaar 2022 gehuldigd. Dit jaar kende de commissie – na veel consideratie - één van hun eigen leden de titel Paardensportman van het Jaar toe: Jacob Melissen.

Jacob Melissen is een paardenman in hart en nieren. Hij kreeg zijn liefde voor het paard én het vak van huis uit mee. Van nature een nieuwsgierig mens, combineerde hij zijn passie voor het paard met de kunst van het vertellen. Hij werd bekend door zijn vakmanschap als fotojournalist; alsmede wegens zijn encyclopedische kennis en de vele hippische artikelen van zijn hand. Zijn archief is vermaard.

Kritisch

Hij is ook kritisch – in de goede zin van het woord. En heeft niet alleen zijn mening klaar, maar voegt ook de daad bij het woord. Zijn teleurstelling over de prestaties van het Nederlandse springteam op het WK in 2000, leidde bijvoorbeeld indirect tot de oprichting van het Springpaarden Fonds Nederland in 2006. Hij wist daarvoor de juiste mensen te vinden – want hij kent de paardenwereld als geen ander- en is nog steeds een van de drijvende krachten achter het SFN.

‘Paardenman bij uitstek’

Deze man mag dan een paardenman in hart en nieren zijn, maar hij is vooral een paardenman met hart en ziel. Een sentiment wat ook gedeeld wordt door collega’s: Volgens fotojournalist Dirk Caremans is hij: “Een paardenman bij uitstek, die vaak rake opmerkingen heeft, maar die hij af en toe – net iets beter zou kunnen brengen. Achter die grote mond zit iemand met een heel groot hart die ook aan je denkt als je dat het meest nodig hebt. Een echte vriend, zoals je er in je leven maar weinig hebt.

Oranjegevoel

Ook Emile Hendrix, George de Jong en Adelinde Cornelissen omschrijven hem als iemand met soms een grote mond en een klein hartje. Daarnaast vinden zij hem ongelofelijk gepassioneerd en prijzen zijn ongekende oranjegevoel. Hij is een liefhebber, een beetje eigenwijs en een innovatief man die schrijft vanuit zijn hart.

‘Ongezouten mening’

Fotograaf Remco Veurink vertelt trots over zijn leermeester en mentor: “Hij heeft een ongezouten mening, maar is ook een zeer aimabel mens. Iemand die je – als je in de problemen zit – 24 uur per dag kunt bellen. En hij heeft zich altijd belangeloos ingezet voor de sport.”

Dansen in het parcours

Voormalig springbondscoach Rob Ehrens vat zijn sentiment samen met een herinnering: “Ik vergeet nooit meer dat na een teleurstellend optreden in de Landenwedstrijd van Rotterdam hij ’s avonds het hotel in kwam en mij en de ruiters aan tafel zag zitten. Hij kwam recht op ons af en zei dat het schande was dat wij zaten te eten na zo’n slecht optreden. Zo uitgesproken is hij, maar ook heeft hij een heel klein hartje waardoor bij een overwinning de tranen van trots rijkelijk vloeien.” Dat benadrukt ook Jeroen Dubbeldam die zich nog goed herinnert dat hij na zijn foutloze rit met Utascha in Barcelona een juichende fotograaf in het parcours zag dansen!

Eigenzinnig en innemend

Tot besluit zei Sjef Janssen de volgende mooie woorden: “Deze man is eigenzinnig, ik wilde hem soms wel eens onder zijn kont schoppen als het over de top dreigde te gaan. Maar hij is ook iemand die zeer innemend en heel diep emotioneel op de bijpassende momenten. Hij past precies bij mij, daarom hou ik van hem.”

Bron The Dutch Masters-Indoor Brabant