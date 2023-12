Jan Brink, Rolf-Göran Bengtsson en Piia Pantsu in Zweden onderscheiden met titel ‘Elite Ruiter’

Zweedse Hippische Federatie heeft hun ruiters Jan Brink, Rolf-Göran Bengtsson en Piia Pantsu geëerd met de titel 'Elite Ruiter'. Op het gala in Stockholm kregen de drie ruiters de gloednieuwe Award uitgereikt. De prijs is voor hun inspanningen als trainers van paarden en ruiters, maar ook voor hun eigen sportcarrière.

Dressuurlegende Jan Brink heeft aan Olympische Spelen deelgenomen, zowel WK- als EK-medailles gewonnen, in de Wereldbekerfinale gereden ​​en onder meer de Grand Prix in Aken gewonnen van Aken gewonnen. Daarnaast is hij opgeleid als A-trainer in de dressuur. Zijn toppaard was Björsells Briar (v. Magini).

Rolf-Göran Bengtsson

Rolf-Göran Bengtsson behoort al tientallen jaren tot de wereldtop in het springen en is een van de meest succesvolle springruiters aller tijden van Zweden. Hij heeft onder meer twee Olympische medailles en verschillende EK-medailles gewonnen. Op het EK in Milaan dit jaar won hij teamgoud op de Holsteiner hengst Zuccero HV (Zirocco Blue VDL x Caretino).

Piia Pantsu

Eventingamazone Piia Pantsu maakte meermalen deel uit van het Zweedse eventing team op de Spelen en WK’s en EK’s. In 2003 werd ze met haar paard Ypäjä Karuso (v. Krocket) tweede in Badminton. Ze is nu onder andere docent op het nationale opleidingscentrum in Flyinge.

Bron ridsport.se