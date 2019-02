Jan Brouwer wint Handsome O-zaak

Het eindvonnis is uitgesproken: Jan Brouwer heeft de zaak betreffende KWPN-kampioen Handsome O (Johnson x Rousseau) gewonnen. Koopster Kristin Andresen heeft niet aan kunnen tonen dat de hengst op het moment van levering het gebrek al had. Dat besliste de rechtbank in Groningen op donderdag 28 februari, ruim vier jaar na de verkoop van de hengst.

Jan Brouwer slaagde er bij het tussenvonnis op 25 juli 2018 al in om aan te tonen dat de hengst geen mankementen vertoonde op het moment van aflevering. Andresen wilde hiertegen in beroep gaan, maar de rechter wees dit verzoek af en de Noorse moest gaan bewijzen dat Handsome O de mankementen wél vertoonde.

Geen bewijs

Andresen heeft daarop nadere schriftelijke stukken ingeleverd, maar in het eindvonnis liet de rechter donderdagmiddag weten dat de Noorse in deze stukken niet heeft kunnen bewijzen dat Handsome O de gebreken al had op het moment van levering. Andresen liet eerder beslag leggen op de bankrekeningen, het woonhuis van Brouwer, Brouwer Horses en Brouwer Holding. Dit wordt allemaal opgeheven.

Veel schade

De Noorse kocht Handsome O op 7 februari 2015 voor 300.000 euro aan in de KWPN Select Sale. Een kleine maand later werd hij wegens een blessure teruggetrokken voor Deense Hengstenkeuring. Niet lang daarna gingen Brouwer en Andresen een langdurige strijd aan. Een strijd waarin Andresen Brouwer veel schade berokkende.

Bron: Horses.nl