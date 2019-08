Japanse Grand Prix-ruiter Toshihiko Kiso overleden

Een van de meest bekende Japanse dressuurruiters Toshihiko Kiso is enige tijd geleden overleden. De Japanner die ook enige tijd bij Anky van Grunsven trainde, verloor de strijd tegen kanker. Hij werd 79 jaar oud. Kiso reed ongeveer 20 jaar op internationaal Grand Prix niveau.

Toshihiko Kiso werd op 29 november 1939. Zijn eerste grote kampioenschap was het WK in 1998 in Rome met de Westfaalse merrie Giana Naniny (General x Adlerfels). ‘Mister Kiso’, zoals hij werd genoemd, kwalificeerde zich ook voor de WEG in 2002, maar zijn paard werd voor de veterinaire keuring terug getrokken.

Begin 2000 kocht Kiso bij Anky van Grunsven het Grand Prix-paard Gere (Beaujolais x Oracle) en bleef vervolgens bij Van Grunsven trainen. Via de Aziatische Liga kwalificeerde het paar zich voor de wereldbekerfinale in De Bosch 2001. Door een vervoersverbod van dieren in Nederland destijds kon de Japanner niet aan de start komen.

Na de periode bij Van Grunsven vertrok Kiso naar stallen van Alexandra en Ton de Ridder. Met de Westfaler Esko (Ehrentusch x Affekt) was hij het meest succesvol. Tot eind 2016 was Mister Kiso te zien in de internationale wedstrijdring.

Bron Eurodressage