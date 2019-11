Jeanine Nieuwenhuis’ Genua TC verkocht

Onlangs gaf Jeanine Nieuwenhuis nog aan heel dat ze zich graag met Genua TC (v. Charmeur) wilde kwalificeren voor de U25-rubriek op Jumping Amsterdam, waar ze vorig jaar met hem meedeed in de Lichte Tour, maar dat gaat niet door. De achtjarige vos is verkocht en gaat zijn carrière vervolgen in Duitsland.



“Ik wilde even wachten met bekend maken dat hij is verkocht, omdat ik gisteren met Great Lady TC heel goed heb gereden in Delft en ook een ticket heb voor Jumping Amsterdam”, vertelt Nieuwenhuis over het nieuws dat Genua is verkocht. “We waren eigenlijk niet echt met verkoop bezig, maar dit kwam toevallig op ons pad. Genua gaat naar dezelfde koper als waar Charming Lady aan verkocht is.”

Speciaal paard

Nieuwenhuis vindt het jammer, maar is wel blij dat Genua met Sophie Reef een goede amazone krijgt, waar hij alle kansen krijgt om zijn carrière in de sport succesvol te vervolgen. “Genua is een speciaal paard voor mij”, vervolgt Nieuwenhuis, die hem vanaf zijn vierde onder het zadel heeft. “Ik heb echt nog nooit een slecht concours met hem gereden en hij heeft ook echt talent voor alles.”

Successen

Nieuwenhuis boekte tal van successen met Genua TC. Zo werd ze onder andere zevende met hem op het WK Jonge dressuurpaarden in 2017, won ze zilver in het ZZ-Zwaar in 2018 in Ermelo en liet ze bij haar U25-debuut met Genua onlangs in Houten direct een B-kaderscore noteren.

Bron: Horses.nl