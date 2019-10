Jeroen Dubbeldam op 29 oktober in Twents theatercollege

Jeroen Dubbeldam staat op 29 oktober in de hoofdrol van de tweede editie van het Twents theatercollega. Samen met presentator Eddy van der Ley gaat Dubbeldam op een avontuurlijke, reis door zijn leven en werk, langs tegenslag en verdriet en geluk en glorie.

Jeroen Dubbeldam was pas 27 jaar toen hij samen met De Sjiem (Aram x Wahtamin xx) individueel goud won op de Olympische Spelen in Sydney. Sindsdien won hij vele Grote Prijzen en werd nog Europees- en Wereldkampioen. In het theatercollege vertelt hij over zijn successen en tegenslagen en beantwoord vragen van het publiek. Na afloop is er een meet & greet.

Het theatercollege is op dinsdag 29 oktober op 20:30 uur in het Wilminktheater in Enschede.

Bron: Wilminktheater