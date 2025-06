Het NOS Jeugdjournaal besteedde zondag aandacht aan de stijgende populariteit van paardrijden onder kinderen. De sport wordt namelijk steeds populairder. Het afgelopen jaar zijn 13.000 kinderen tussen de 13 en 18 jaar op de sport gegaan. Het is daarmee de snelst groeiende sport in Nederland. De kinderen in de reportage zijn uitstekende ambassadeurs voor de sport: "Ik wil dit mijn hele leven blijven doen".