Johan Heins wil weer NK voor journalisten

In de serie 'Toppers over 71 jaar CHIO Rotterdam' op de website van het CHIO Rotterdam komt Johan Heins aan het woord. De gepassioneerde paardenman gaat ondermeer in over het onbegrip in de pers over de paardensport. "Er zou weer een NK voor journalisten moeten komen. Zo raken ze meer betrokken en kunnen ze ook goed beseffen en uitleggen in hun artikelen hoe moeilijk onze sport is", aldus Heins.

Johan Heins is 73 jaar, rijdt nog steeds, is nog volop actief in de handel, reed al toen hij 24 jaar was op het CHIO Rotterdam, was in dienst bij hippische grootheden Alwin Schockemöhle en Leon Melchior, nam deel aan de Olympische Spelen in Montreal 1976, won de Grote Prijs van het CHIO Rotterdam 1979, was individueel én kampioen met het team op het EK 1977 in Wenen.

‘Winnen blijft altijd moeilijk’

Heins vertelt in het interview over mooie herinneringen aan het CHIO, zoals het winnen van de Grote Prijs met Argonaut Z. Maar ook over de moeilijke en boeiende paardensport. Heins: “Winnen blijft in onze sport altijd moeilijk, ik vind zelfs moeilijker dan bij andere sporten. Ik bedoel, als jij de 100 meter in een bepaalde tijd kan lopen en je weet wat je tegenstanders kunnen, kan je de uitslag van een wedstrijd redelijk inschatten. De paardensport is echter geen optelsom, in onze sport ben je van zoveel factoren afhankelijk, dat maakt het zo boeiend.”

De ergernissen van Heins

Johan Heins eindigt zijn interview met kritische woorden over de pers. Hij vertelt: “In de pers wordt vaak gezegd dat paardensport geen sport is, dat ruiters alleen maar op het paard zitten en daar erger ik me behoorlijk aan. In mijn tijd hadden ze speciale hippische journalisten en stond ik vaak in bijvoorbeeld De Telegraaf. Mijn vader knipte al die stukjes uit. Toen begrepen degenen die de stukjes schreven onze sport en was er veel meer aandacht voor, de journalisten waren veel meer betrokken. Ook op TV was er veel meer zendtijd voor onze sport.

NK voor journalisten

En hij vervolgt: “Wat toen ook vast hielp, was dat er een NK voor journalisten was. Ze waren op deze manier niet alleen meer betrokken, maar konden ook goed beseffen en uitleggen in hun artikelen hoe moeilijk onze sport is. Het zou mooi zijn dit initiatief weer op te pakken, er moeten toch voldoende springruiters te vinden zijn die een braaf paard ter beschikking stellen dat een rondje 1.10 m kan lopen met een journalist die erop durft ? Op deze manier raken ze weer meer betrokken en kunnen ze onze sport beter inschatten.”

Lees het hele interview op CHIO Rotterdam.

Bron CHIO Rotterdam