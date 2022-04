Jonge amazone overleden na ongeval op Horseball-wedstrijd

Victoria Percy, een jonge Britse amazone, is vorige week overleden aan de gevolgen van een ongelukkige valpartij op een Horseball-wedstrijd in Warwickshire. Haar paard struikelde in de wedstrijd en daardoor kwam Percy ten val. Hoewel haar situatie in eerste instantie stabiliseerde, ging het daarna toch snel bergafwaarts en overleed de amazone drie dagen later. Dat maakte The British Horseball Association bekend.

Het medische team dat aanwezig was verleende ter plaatse eerste hulp en daarna werd Percy met de ambulance naar het Universiteitsziekenhuis gebracht. Eenmaal in het ziekenhuis stabiliseerde de toestand van de amazone kort, maar al snel verslechterde de situatie en drie dagen na de val overleed ze.

Medeleven

“Namens de Horseball-sport willen wij ons medeleven betuigen aan Victoria’s familie in deze verdrietige tijd. De gedachten en gebeden van onze gemeenschap zijn bij hen”, aldus de verklaring van The British Horseball Association.

Succesvol

Percy maakte in 2018 deel uit van de nationale selectie van het EK Horseball voor onder de 16 jaar en won in 2017 aan het eind van het seizoen een award van The British Horseball Association, omdat ze in haar leeftijdscategorie de meeste groei en ontwikkeling had laten zien dat jaar.

Bron: Horse&Hound