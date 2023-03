Jonna Schelstraete tijdelijk uit roulatie

Jonna Schelstraete heeft met stappen van een paard een ongelukje gehad. Haar vinger is hierbij op meerdere plekken gebroken. Gisteren is de amazone onder het mes gegaan en zal een tijdje uit de roulatie zijn. Hoelang het herstel gaat duren, is nog niet bekend.

Op social media is een foto van Schelstraete die uit het ziekenhuis komt na de operatie. De duimpjes omlaag geven aan hoe ongelukkig het voor de amazone is. Met de goedgekeurde hengst Ironman (v. Ferro) is Jonna goed onderweg in de Lichte Tour.