Jos Struys: ‘Ik vind het nooit saai’

Wie kent hem niet? Hij is een bekend gezicht op nationale en internationale wedstrijden en zo ook op CDI Lier. Al sinds de eerste editie is hij erbij. Zonder hem zou geen deelnemer van start kunnen gaan, hij is namelijk verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de piste. We hebben het hier natuurlijk over Jos Struys.

Wat hij het leukste vindt aan CDI Lier? “De mensen en de stewards, ik ken ze al jaren.” Hij ziet alle paarden van heel dichtbij en voert zijn taak geconcentreerd uit. “Ik houd alles in de gaten. Ik mag niet bewegen en ik kijk goed wat de jury doet.” En dat is belangrijk. “Ik heb een keer meegemaakt dat het belletje van de jury het niet meer deed. Dat moet ik wel in de gaten hebben.” Of het saai is wat hij doet? “Nee, ik vind het nooit saai.”

Echte paardenliefhebber

Jos is een echte paardenliefhebber en dankzij zijn werk is hij al op veel plaatsen geweest. “Ik vind het leuk om op hotel te zijn. Het is gezellig en hier hebben ze ook een heel mooi hotel.” Of hij ooit toe is aan vakantie? “Dit is mijn vakantie, ik ben er gewoon zo ingegroeid. Ik krijg het wel steeds drukker, want het is moeilijk om aan vrijwilligers te komen.” Maar dat lijkt Jos niet erg te vinden.

Drie verzorgpaarden

Als hij niet aan het werk is, is Jos tussen de paarden te vinden. “Ik heb drie verzorgpaardjes, daar ga ik op de fiets heen. Eentje is wel 1.80m groot. Ik geef ze aandacht en soms moet ik dekens opleggen. Mijn sponsor Onori heeft die gemaakt.” Trots laat Jos een foto zien. “Dat paard is gehecht aan mij, en ik aan het paard. Als hij mij ziet is hij blij. Paarden moeten je leren kennen.” Wat hij het mooiste vindt aan zijn werk? “Dat ik dicht bij de paarden kan zijn. Ik hoop dit werk nog jaren te kunnen blijven doen.”

Bron: persbericht