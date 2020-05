Juan Matute Guimon laat grote vooruitgang zien in CAT-scan

Op de CAT-scan van Juan Matute Guimon is grote vooruitgang zien. De sedatie wordt deze week wat verminderd, wat inhoudt dat hij langzaam maar zeker uit coma wordt gehaald. De CAT-scan van woensdag was de tweede na de operatie die hij in het Jiménez Díaz Foundation ziekenhuis in Madrid onderging.

De Spaanse dressuurruiter stortte op 5 mei in en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het onwel worden van Guimon waren bloedingen in zijn hersenen. Na een eerste operatie van enkele uren moest er nog een volgen. Deze tweede operatie werd uitgevoerd in een andere kliniek, die gespecialiseerd is in neurochirurgie.

Bron: Instagram Paula Matute Guimon/Horses.nl