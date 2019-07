Judy Ann Melchior bevallen van dochter Ella

Judy Ann Melchior is vandaag bevallen van een dochtertje, dat maakte de amazone op facebook bekend. Ze heet Ella en is het tweede kindje voor Melchior en haar partner Christian Ahlmann.

In 2012 werd het stel al trotse ouders van zoon Leon. Hij werd vernoemd naar zijn opa Leon Melchior, de oprichter van Zangersheide.

De inmiddels zesjarige Leon Ahlmann maakte vorig jaar zijn wedstrijddebuut in de paardensport. Toen viel hij met zijn schimmelpony gelijk in de prijzen in een rubriek over 30 centimeter.

