Kan je met een elektrische auto een paardentrailer trekken?

Wanneer je over één of meerdere paarden beschikt maak je waarschijnlijk wel eens gebruik van een paardentrailer. Soms kun je niet zonder, omdat je bijvoorbeeld regelmatig naar wedstrijden moet. In vrijwel alle gevallen moet je over een BE-rijbewijs beschikken om een paardentrailer te trekken. Ook moet de auto er geschikt voor zijn. Tegenwoordig zie je steeds meer elektrische auto’s op de weg. Misschien wil jij binnenkort ook wel een elektrische auto aanschaffen of heb je die al. Maar kan je eigenlijk een paardentrailer trekken met zo’n elektrische auto? Je leest het in dit artikel.

Ja, je kunt met een elektrisch voertuig een paardentrailer trekken. Echter kan dat niet met elke elektrische auto. Er zijn een aantal elektrische modellen die wel aanhangers kunnen trekken. Dan verschilt het nog per model hoeveel trekgewicht het aankan. Wanneer je overweegt om een paardentrailer aan te schaffen of jouw paardentrailer wil trekken met een elektrische auto, zijn er een aantal dingen waar je op kunt letten.

Gewicht trailer inclusief paard en attributen

Om te beginnen is het zaak om het gewicht van je trailer te weten. Een gemiddelde paardentrailer weegt zo’n 700 kg. Daarnaast dien je het exacte gewicht van je paard weten. Kleine paarden kunnen zo’n 250 kg wegen, terwijl grote paarden tussen de 700 en 1000 kg kunnen wegen. Vervolgens tel je het gewicht van paard en trailer bij elkaar op en heb je zo een indicatie van je trekgewicht. Wat men echter wel eens vergeet zijn de attributen van paarden die het totale gewicht kan doen toenemen tot wel 100 kg! Denk aan bijvoorbeeld zadels, water en dekens. Neem deze dus ook mee in de berekening voor het totale trekgewicht.

Het type auto

Zoals eerder genoemd zijn er een aantal elektrische modellen met variërende trekgewichten die een aanhanger kunnen trekken. Laten we als voorbeeld een trailer nemen van 700 kg met 50 kg aan attributen en een paard van 600 kg. Dat komt uit op een totaal trekgewicht van 1350 kg. Welke elektrische auto’s zijn geschikt voor dit trekgewicht? Een aantal van zulke modellen op een rij:

Tesla Model X – Deze Tesla heeft een maximaal trekgewicht van maar liefst 2268 kg. Je zou dus met deze Tesla ook meerdere (kleine) paarden kunnen vervoeren.

– Deze Tesla heeft een maximaal trekgewicht van maar liefst 2268 kg. Je zou dus met deze Tesla ook meerdere (kleine) paarden kunnen vervoeren. Audi e – Tron – Dit elektrische model van auto kan tot 1800 kg trekken.

– – Dit elektrische model van auto kan tot 1800 kg trekken. Volvo XC40 Recharge – Dit elektrische voertuig van Volvo heeft een trekgewicht van 1500 kg.

– Dit elektrische voertuig van Volvo heeft een trekgewicht van 1500 kg. Polestar en Polestar 2 – Ook onderdeel van Volvo zijn de Polestar en Polestar 2 die beiden tot 1500 kg kunnen trekken.

Er zijn meerdere elektrische modellen die aanhang kunnen trekken, zoals de Jaguar I-Pace en Mercedes-Benz EQC, maar ook de relatief goedkopere Kia e-Soul. Echter hebben deze modellen een veel kleiner trekgewicht, wat het trekken van een paardentrailer onhaalbaar maakt. Echter zijn de ontwikkelingen van elektrische auto’s in volle gang en zullen er in de toekomst meerdere modellen geschikt zijn om groot gewicht te trekken!

Actieradius van je elektrische auto

De actieradius van een elektrische auto is hoever je maximaal kan rijden op een volle accu. Zeker met een paardentrailer inclusief paard is het handig om aan een stuk door te kunnen rijden zonder tussendoor op te laden. Het is daarom ook verstandig om een elektrische auto te kiezen met een grote actieradius. De optimale actieradius bereik je door je auto volledig op te laden. Het hebben van een laadpaal thuis is daar ideaal voor. Zo laad je ’s nachts, voordat je op pad gaat, de auto volledig op en ben je altijd verzekerd van een laadplaats.

Laadpaal voor je elektrische auto

Voor een zorgeloze rit met paardentrailer is het dus handig om een laadpaal thuis te hebben. Het is bovendien ook een stuk goedkoper om thuis op te laden vergeleken met laden bij publieke laadpalen. Maar wat kost een laadpaal thuis dan? Dat hangt af van verschillende factoren:

Het type laadstation – Dit kan variëren tussen de 500 en 1200 euro, afhankelijk van het type laadstation. Laadpalen met slimme functies zoals automatische zakelijke verrekening zijn vaak duurder dan reguliere laadpalen.

– Dit kan variëren tussen de 500 en 1200 euro, afhankelijk van het type laadstation. Laadpalen met slimme functies zoals automatische zakelijke verrekening zijn vaak duurder dan reguliere laadpalen. Installatiekosten – Het beste kun je de laadpaal installatie aan een professional overlaten aangezien er met hoge spanning en stroom gewerkt wordt. Afhankelijk van de werkzaamheden die verricht moeten worden in onder andere de meterkast, zijn de installatiekosten tussen de 300 en 2000 euro.

– Het beste kun je de laadpaal installatie aan een professional overlaten aangezien er met hoge spanning en stroom gewerkt wordt. Afhankelijk van de werkzaamheden die verricht moeten worden in onder andere de meterkast, zijn de installatiekosten tussen de 300 en 2000 euro. Laadkosten – Met een eigen laadpaal betaal je enkel het energietarief voor stroom van je energieleverancier. Hoeveel je aan laadkosten kwijt bent hangt natuurlijk af van je leverancier en hoeveel je laadt. Uiteindelijk ben je thuis altijd goedkoper uit dan bij openbare laadpalen.

– Met een eigen laadpaal betaal je enkel het energietarief voor stroom van je energieleverancier. Hoeveel je aan laadkosten kwijt bent hangt natuurlijk af van je leverancier en hoeveel je laadt. Uiteindelijk ben je thuis altijd goedkoper uit dan bij openbare laadpalen. Subsidiemogelijkheden – Er zijn geen landelijke subsidieregelingen voor de aanschaf van een laadpaal thuis, maar het kan per gemeente verschillen of er subsidiemogelijkheden zijn. Check dus altijd bij je gemeente wat er mogelijk is, want misschien kun je wel kosten besparen op jouw laadstation.

Een laadpaal thuis lijkt misschien een behoorlijke investering, maar door de relatief lagere laadkosten verdien je deze kosten binnen een paar jaar terug. Bovendien biedt het veel gemak en hoef je nooit met een lage accu te vertrekken. Zo kun je met jouw elektrische auto en paardentrailer zorgeloos van A naar B.