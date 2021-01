Kent Farrington en Gazelle Ruiter en Paard van het Jaar

Olympisch springruiter Kent Farrington is afgelopen weekend gekroond tot Internationale Ruiter van het Jaar in de Verenigde Staten. Dat was niet het enige hoogtepunt van het weekend, zijn topmerrie Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof) won de titel Paard van het Jaar.

Farrington, die door de leden van de Amerikaanse Paardensportfederatie (USEF) werd verkozen, kreeg de titel uitgereikt tijdens de virtuele USEF Pegasus en Horses of the Year Awards-viering op 16 januari.

Topresultaten

Farrington maakte deel uit van het zilveren medaille-winnende team op de Olympische Spelen van 2016 in Rio en het bronzen medaille-winnende team op de Wereldruiterspelen 2014 met Voyeur. In 2019 werd hij de eerste Amerikaanse ruiter die de CSI5 * Rolex Grand Prix op CHIO Aken en de Rolex Grand Prix op CHI Genève won in hetzelfde jaar met Gazelle, de vijftienjarige merrie die hij samen met Robin Parsky bezit. “Kent is een van de beste springruiters ter wereld, die jaar na jaar consequent topresultaten behaalt in de Verenigde Staten en daarbuiten”, aldus een USEF-woordvoerder.

2020

In het seizoen 2020 wonnen Farrington en Gazelle de met 213.000 dollar gedoteerde Amerikaanse Gold Cup Grand Prix CSI4* in Traverse City, Michigan. Het paar werd ook tweede in de met 401.000 dollar gedoteerde CSI5* Grand Prix in Wellington, Florida.