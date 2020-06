In de nacht van zondag op maandag 8 juni brak er een heftige brand uit in Stal Doorwerth van de familie Olsmeijer. In een interview met De Gelderlander laat Olsmeijer weten alles op alles te hebben gezet om de paarden te redden. "We zagen gelijk dat de brand niet meer te stoppen was, dus de paarden naar buiten, de mensen naar buiten en redden wat er te redden valt."