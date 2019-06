Kevin Staut en Julien Épaillard verdacht van belastingontduiking

De Franse belastingdienst heeft een onderzoek gestart naar belastingfraude door de springruiters Kevin Staut en Julien Épaillard. De website actu.fr publiceerde vrijdag een artikel waarin de ruiters verdacht worden van belastingontduiking en gesjoemel met aangiftes.

Er loopt al geruime tijd een onderzoek naar de handel en wandel van de Olympiaderuiter Kevin Staut. Staut zou valse aangiftes hebben gedaan na de verkoop van paarden in de periode tussen 2008 en 2012. De Franse belastingautoriteiten zijn geïnteresseerd in de verkoop van vier paarden Univity, For Hero, Le Prestige St Lois en Quapitole des Forêts. Met de opbrengsten van de verkoop zouden rekeningen zijn geopend bij de Letse bank Rietumu Banka namens twee bedrijven uit Hong Kong waar Kevin Staut verantwoordelijk voor was.

Kevin Staut vertelde bij navraag door Grandprix-replay: “In die tijd vertrouwde ik helaas een persoon die ik als een hele goede vriend beschouwde. Om commerciële activiteiten op de Aziatische en Amerikaanse markten te starten, vroeg hij me mijn naam te associëren met de zijne. Ik deed het voor hem en dacht dat ik misschien potentiële eigenaren op deze continenten zou kunnen ontmoeten. Ik heb nooit een cent gezien van het geld dat op deze rekeningen hebben gestaan. Sinds 2009 heb ik twee andere belastingcontroles ondergaan, waarin niets verkeerd uitkwam. Ik ben bedrogen.” Ook zou de voormalige nummer één 1.133 miljoen euro aan inkomsten niet hebben aangegeven.

Ook bij Julien Épaillard hebben de Franse autoriteiten de boeken in beslag genomen. Ook hier zou het gaan om verkeerde aangiftes bij verkoop van paarden. Epaillard wilde Grandprix-replay hierover niet te woord staan.

Bron Grandprix-replay.com