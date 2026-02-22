Kijktip: Jacintha Spruyt in Meiden die Rijden

In de populaire serie Meiden die Rijden worden 22 vrouwelijke chauffeurs gevolgd die hun droom hebben waargemaakt achter het stuur van grote vrachtwagens. Eén van hen is Jacintha Spruyt van JS Horsecare, die in aflevering twee wordt geïntroduceerd.

Petra Trommelen Door

De 29-jarige Spruyt rijdt niet alleen door heel Nederland, maar ook ver daarbuiten. Met haar transportbedrijf richt zij zich op het vervoer van paarden en combineert zij haar passie voor de hippische sector met haar werk als vrachtwagenchauffeur. Daarnaast is zij actief op de manege in Voorthuizen, waardoor haar liefde voor paarden zowel op stal als op de weg centraal staat.

Bekijk hier de afleveringen

Bron: Horses.nl