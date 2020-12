Kijktip: NOS Journaal over corona en paarden kopen

Het NOS Journaal zendt tweede kerstdag een item uit over het aankopen van paarden als gevolg van de corona-crisis. Voor dit item bezocht de NOS de Vereniging Eigen Paard. Aanleiding zijn de cijfers waaruit bleek dat mensen zich meer eenzaam voelen tijdens deze corona tijd waardoor een stijging is te zien in het aantal mensen dat een paard aanschaft.

“We zien inderdaad dat er meer vraag is naar vooral recreatieve paarden. Mensen hebben meer tijd en het geld dat voor de vakantie bedoeld was, kan nu daarvoor worden gebruikt”, aldus Ilse Jespers, de directeur van Vereniging Eigen Paard. “Ook zien we een stijging in het aantal mensen dat samen met een vriend of vriendin een paard koopt.’

Partner

Ook datingsite Paard & Partner ziet dat mensen meer op zoek zijn naar contact en naar een relatie. Het aantal inschrijvingen voor de datingsite stijgt en de vraag naar Personal Matching groeit nog harder. Volgens Jespers is dat ook niet zo vreemd. “De dagen zijn erg kort, mensen kunnen weinig ondernemen en ze ontmoeten niet snel nieuwe mensen. Het is ook steeds gebruikelijker om online op zoek te gaan naar contacten of om een datingbureau in te schakelen.”

Het item wordt tweede kerstdag uitgezonden, in de ochtend op Radio 1 en om 18:00 uur en 20:00 uur op NPO 1.

Bron: Vereniging Eigen Paard