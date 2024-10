Kijktip: Steffi Verhagen over gestegen kosten paardenhouderij bij ‘Onze boerderij’

In het televisieprogramma 'Onze boerderij - als alles verandert' vertelt Steffi Verhagen zondagavond over haar leven als paardenfokker. Verhagen en haar vader staan bekend als onder meer de eigenaren van KWPN hengst Hennessy en werd nationaal bekend door het programma Boer Zoekt Vrouw.

In het programma vertelt Verhagen aan presentator Yvon Jaspers dat de paardenwereld aan het veranderen is. “De kosten om een paard op te fokken of te onderhouden, zijn gewoon ontzettend gestegen” aldus Verhagen.

Het programma is zondagavond vanaf 20:25 te zien op NPO 1.

Bron: KRO/NCRV – Horses.nl