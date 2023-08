Kirsten Brouwer en haar vriend Onkie de Senerpont Domis hebben zich verloofd. Dat meldt de dressuuramazone op sociale media. De twee laten weten nog geen datum voor de bruiloft geprikt te hebben.

Kirsten Brouwer was eind juli nog derde op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Zij runt een eigen stal in Gameren, Gelderland. Onkie de Senerpont Domis is werkzaam als salesmanager bij een bedrijf voor vrachtwagentrailers in Deurne.

Bron: Horses.nl