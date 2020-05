Kleine vooruitgang in situatie Juan Matute Guimon

Eurodressage meldt op haar website dat de situatie van Juan Matute Guimon iets verbeterd is. Gisteren werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige hersenbloeding.

Woensdag heeft Juan, nadat een CT-scan was gemaakt, een drie uur durende operatie ondergaan om de oorzaak van de bloeding te vinden en te stoppen. De bloeding bleek op een moeilijk bereikbare plaats te zitten en de artsen waren sceptisch over het herstel.

Toch is het de artsen gelukt de bloeding te stoppen. Voor vandaag wordt een tweede operatie overwogen.

Duizenden berichten

Juan’s zus Paula Matute, die nog in Florida zit, reageerde op alle steun en medeleven die de familie heeft gekregen: “Namens mijn familie wil ik laten weten dat we geraakt zijn door de duizenden berichtjes, telefoontjes en post. De steun uit de hippische wereld overtreft al onze verwachtingen en we willen iedereen bedanken en vragen om te blijven bidden voor Juan. Hij vecht nog voor zijn leven.”

Bron: Eurodressage