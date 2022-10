Alfred Hudler nieuwe chef Spaanse Hofrijschool

Alfred Hudler is de nieuwe chef van de Spaanse Hofrijschool in Wenen. Het voormalige directielid van een bekende brouwerij is de opvolger van Sonja Klima, die drie jaar directrice was en voor een boel onrust zorgde op het instituut. Hudler moet weer rust in de tent brengen.

De Oostenrijkse krant Der Standard schrijft dat Hudler weliswaar geen paardenkenner is, maar als ‘één van de beste marketeers van Oostenrijk’ geldt. De Oostenrijkse overheid, eigenaar van de Spaanse Hofrijschool, hoopt dat Hudler financieel orde op zaken kan stellen zodat het instituut de toekomst zeker tegemoet gaat.

Onder Sonja Klima was er niet alleen veel onrust onder het personeel en de adviesraad (die volledig terugtrad), maar ook was er veel kritiek op de door Klima opgestelde begrotingen. Klima was ruim drie jaar directrice van de Spaanse Rijschool in Wenen. Destijds was er al veel ophef rondom de aanstelling van Klima. Veel vonden haar niet geschikt om de leiding te krijgen en de Rijschool zelf tekende officieel protest aan tegen haar aanstelling. Gezien haar goede connecties kreeg Klima de baan toch.

Bron: Horses.nl / Der Standard