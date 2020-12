Horses.nl schreef in november al over topvoetballer Thomas Müller die met vrouw Lisa een dekstation wil beginnen en later werd duidelijk dat hij samenwerkt met Zuchthof Wadenspanner. De Duitse sensatiekrant Bild heeft het nieuwtje inmiddels ook opgepikt en komt met een bijzonder synoniem voor hengstenboer: sperma-miljonair.