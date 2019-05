Boek ‘Eerst denken, dan redden!’ bereidt eigenaren voor op noodsituaties

Voormalig brandweerman Harko Kwakernaat deelt in zijn boek 'Eerst denken, dan redden!' zijn veertig jaar ervaring met het redden van paarden uit noodsituaties. Het boek moet paardeneigenaren voorbereiden op noodsituaties en hen helpen met het voorkomen en oplossen van incidenten.

Er zijn in Nederland naar schatting een half miljoen paarden. Jaarlijks gebeuren duizenden incidenten, waarbij paarden in (vaak ernstige) problemen geraken. Vele paardenliefhebbers weten vaak niet wat te doen in dergelijke situaties, maar ook de brandweer traint nauwelijks op het redden van paarden in nood.

Ervaring delen

Om die reden vond Kwakernaat het tijd voor verandering. De voormalig brandweerman specialiseerde zich in het redden van paarden en wil die ervaring graag redden. “Vaak komen paarden door onze eigen menselijke sommiteiten in de problemen. Maar ook tijdens het redden van paarden gaat er regelmatig iets mis, met soms ernstige gevolgen voor mens en dier. Dat moet en kan anders”, aldus Kwakernaat.

Klik hier voor meer info.

Bron: Persbericht