Fenneke Dikken over Dressuurstal Seren: ‘We gaan gewoon door’

Dressuurstal Seren van familie Dikken is weer uit de verkoop gehaald. Het hypermoderne complex in Vorden werd in 2012 uit de grond gestampt door familie Dikken voor dochter Fenneke. Korte tijd stond het complex in de verkoop bij Boertjes, maar Fenneke Dikken vertelt dat het al weer uit de verkoop is gehaald. "Het staat helemaal niet meer te koop, we gaan zelfs uitbreiden", vertelt Fenneke Dikken aan Horses.nl.

Eerder, in 2017, deden ook al geruchten de ronde over het einde van de dressuurstal, die werden toen ontkracht.In 2017 gooide Dressuurstal Seren het roer om. Er werd gestopt met pensionstalling en Fenneke Dikken liet toen aan Horses.nl weten dat er een nieuw opleidingscentrum zou komen. “Het nieuwe centrum komt in het teken te staan van het welzijn van zowel mens als paard. Alles wat te maken heeft met de gezondheid van mens en dier”, aldus Dikken destijds.

Uitbreiden

Die verandering in de bedrijfsstrategie werpt zijn vruchten af volgens Dikken. “Het loopt hartstikke goed met de sportschool die we er ook bij hebben en de yoga en pilateslessen die we geven. We gaan ook nog ruiterretreats organiseren en breiden onze activiteiten dus zelfs uit.”

