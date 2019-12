Fehmarn krijgt groen licht voor bouw nieuw paardensportcentrum

70 Leden van de Fehmarn Ringreiterverein stemden unaniem voor de bouw van een ​​nieuwe manege op het Oostzee-eiland. Kosten van dit project: 5,5 miljoen euro.

De voorzitter van de vereniging, Hinrich Köhlbrandt, had het project eerder gedetailleerd binnen de vereniging gepresenteerd. “Het project is toonaangevend voor heel Noord-Duitsland,” benadrukte Köhlbrandt, die al meer dan 30 jaar met succes penningmeester van de vereniging is. Hij is de motor van dit megaproject en ook nog de tijdelijke voorzitter van het Holsteiner Verband.

Grote hallen

In Sleeswijk-Holstein zullen twee hallen van 43 x 80 meter en 25 x 60 meter, een grote buitenruimte van 65 x 125 meter gebouwd worden. Dit wordt het nieuwe hippische centrum in de regio die uniek is in zijn soort. De voorzitter belooft de leden dat ze hun sport hier gratis zullen kunnen gaan beoefenen.

Verhuur

Om de jaarlijkse kosten te kunnen dekken, wordt het cateringgedeelte verhuurd en worden extra evenementen buiten de rijvereniging om georganiseerd. Vanuit de overheid wordt 1,5 miljoen euro gefinancierd. De vorige locatie van de vereniging in Burg wordt verkocht en zal naar verwachting 3,5 miljoen euro opleveren. De grond is verkocht als bouwgrond De staats- en districtssportvereniging heeft nog eens 200.000 euro beloofd. De resterende 300.000 euro zal naar verwachting binnenkomen via het lokale ontwikkelingsconcept van Fehmarn.

De bouw zal starten in 2021 en de opening is gepland voor 2022.

Bron: Horses.nl/Springreiter.de