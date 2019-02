Henrick von Eckermann maakte op zijn Facebook pagina bekend dat hij verloofd is met Janika Sprunger.

De in Duitsland woonachtige Eckermann was op vakantie in Oostenrijk met zijn Zwitsere vriendin. Met de hashtag gotmyselfafiancée maakte Eckermann hun verloving bekend.

Bron: Facebook Von Eckermann Sport Stable