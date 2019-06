Janneke Loeters: ‘Vodarijke was altijd al speciaal’

De inmiddels zeventienjarige merrie Vodarijke (Metall x Highline) kwam als enter in handen van de familie Loeters. De beeldschone merrie eindigde op driejarige leeftijd als reservekampioene van de Nationale Merriekeuring en werd een jaar later derde in de Pavo Cup-finale. De belangstelling voor de merrie nam toe en Vodarijke werd verkocht. Nu, dertien jaar later, staat de merrie weer bij de familie Loeters op stal.

“Een kennis van mijn vader heeft Vodarijke gefokt. Mijn vader vond haar direct al heel mooi, maar kon haar niet kopen, want ze kwamen er over de prijs niet uit”, begint dochter Janneke Loeters enthousiast aan haar verhaal. “Vodarijke was als jaarling nog steeds prachtig en heel apart, en toen is het wel gelukt om haar te kopen. Vanaf de dag één was ze heel bijzonder en had ze veel uitstraling.”

Spannend

De merrie werd opgefokt en mocht op driejarige leeftijd mee naar de stamboekkeuring in Ede. “Vodarijke kwam van de trailer af en ik weet nog goed dat Aris van Manen direct van haar onder de indruk was.” De merrie mocht mee naar de Centrale Keuring en behaalde daar een ticket voor de NMK. “Ik denk dat de meeste fokkers zich het gevoel wel kunnen voorstellen, als je merrie daar loopt. Het was onwijs spannend en Vodarijke liet zich in draf heel goed zien. Ze eindigde als reservekampioene, achter Velvet V.D.T.”

Pavo Cup

Na de NMK werd Vodarijke zadelmak gemaakt en werd door Gwen Brinksma voorgesteld in de VSN. “Ze was pas heel kort onder het zadel, maar deed het heel goed, ook onder de testruiter. Daarna volgde de Pavo Cup, waar Sarah van Fessum haar heeft gereden. Er waren een aantal mensen die zich bij haar hadden ingekocht, en zodoende heeft Sarah toen de teugels overgenomen. Vodarijke eindigde op de derde plaats, achter Santano en Johnson.”

Uit het oog verloren

Na haar goede prestaties in de Pavo Cup groeide de belangstelling en verkoop volgde. “We zijn haar nooit uit het oog verloren. Na de verkoop heb je wel de opbrengst maar eigenlijk verlies je je plezier van het paard. Dieuwertje van Donselaar heeft haar uiteindelijk in het ZZ-Licht gereden, maar daarna ben ik haar dan toch kwijtgeraakt en kon niets meer van haar vinden. Totdat ik haar naam op Facebook in typte en uitkwam bij Renske van den Berg.”

Toeval

Rond die tijd leerde Loeters ook haar vriend Niels kennen. “Niels werkte al heel lang samen met Wim en het toeval wil zijn dat Wim de man is van Renske, waar ik net contact mee had. Van het één kwam het ander en uiteindelijk hadden Niels en ik onze tweede date bij Wim en Renske, waar ik Vodarijke weer kon zien. Dat was een ontzettend leuke dag en zo is er goed contact tussen ons ontstaan. Voor Wim en Renske was al snel duidelijk dat Vodarijke altijd heel speciaal voor ons is gebleven en, ook al zou ze niet nog eens verhuizen, terug naar het oude nest was toch wel erg leuk.”

Veulens

En zo kwam de merrie weer bij de familie Loeters terecht. “Onlangs werd er een prachtig merrieveulen van Imposantos geboren, een evenbeeld van haar moeder. We hebben voor Imposantos gekozen, omdat hij ons erg aansprak, hij behaalde super cijfers en we vonden een veulen uit zijn eerste jaargang wel mooi. Hopelijk kunnen we nog veel mooie veulens bij Vodarijke fokken. Renske heeft zelf nog een tweejarige Governor-dochter van Vodarijke. Voor dit jaar willen we graag iets met Vivaldi-bloed gebruiken, we hebben de ervaring dat daar fijne sportpaarden van komen. Waarschijnlijk wordt het Vitalis.”

Bron: Horses.nl