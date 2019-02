Sissy Max-Theurer beschuldigd van omkopen juryleden

Het net benoemde vijfsterren FEI-jurylid Elisabeth (Sissy) Max-Theuer bevindt zich in een pikante situatie. De voormalig Olympisch kampioen wordt in haar thuisland beschuldigd van het omkopen van juryleden. Die beschuldigingen komen tegelijkertijd met de felle kritiek die Max-Theuer heeft geuit op de benoeming van de nieuwe cheffin van de Spaanse hofrijschool in Wenen, Sonja Klima.

Het rommelt al een tijdje bij de Oostenrijkse paardenelite. Dat begon met de benoeming van Sonja Klima als nieuw hoofd van de Spaanse Rijschool. Deze ex-vrouw van de SPÖ-Bondskanselier Viktor Klima werd snel en onverwacht gekozen. Er was veel weerstand tegen de benoeming van Klima, die volgens haar tegenstanders te weinig paardenverstand heeft. Eén van de felste tegenstanders van Klima is Sissy Max-Theurer, die tot 2015 in de toezichtsraad van de Spaanse Hofrijschool zat en tegenwoordig nog altijd als adviseur van de toezichtsraad fungeert. Max-Theuer sprak zich in het openbaar uit tegen Klima en dreigde met het neerleggen van haar functies. Max-Theurer wilde iemand uit het vak voor de baan.

Beschuldiging

Tegelijkertijd komt Max-Theurer zelf in het beklaagdenbankje te staan. Er werd aangifte tegen de steenrijke Oostenrijkse gedaan: Max-Theuer zou juryleden op dressuurwedstrijden hebben omgekocht. Zo zou de moeder van Victoria Max-Theurer 600.000 euro hebben betaald aan een organisator van dressuurwedstrijden. Voorwaarde bij deze ‘schenking’ zou zijn dat ze mee zou mogen praten met de juryleden. Daarbij zou het opvallend zijn dat dochter Victoria plotseling veel wedstrijden won en zo zou Victoria Max-Theurer zelfs op de Olympische Spelen terecht zijn gekomen. Dergelijke beschuldigingen deden over Max-Theurer deden al eerder de ronde en zijn door deze aangifte weer nieuw leven ingeblazen.

Geseponeerd

Of deze beschuldigingen enige waarheid bevatten en of er aanknopingspunten zijn voor strafrechtelijke vervolging moet nog blijken. Max-Theurers advocaat gaat er van uit dat de zaak geseponeerd wordt. “De beschuldigingen zijn oud. De zaak was al geseponeerd door de rechtbank, nu is de beslissing aan het gerechtshof.”

Verband

Of de twee zaken – de kritiek van Max-Theurer op Klima en het opduiken van de beschuldigingen – met elkaar te maken hebben is niet duidelijk, feit is wel dat het zich gelijktijdig afspeelt.

