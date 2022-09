Mart Christiaens heeft zijn Travers Horse Facility in Kronenberg in de verkoop gezet, zo meldt Quote die ook met Christiaens sprak. Christiaens begon de bouw van het complex om Chinese investeerders aan te trekken: het was de bedoeling dat Chinese ruiters hun intrek in accommodatie zouden nemen en er levendige handel zou ontstaan tussen deze stal en China, maar zo ver kwam het niet. De Chinezen trokken zich terug.

Christiaens, die zijn vermogen vergaarde met de bouw van fabrieksinstallaties voor de champignonteelt, besloot om zijn stal zelf te exploiteren. Hij leverde zijn Travers Horse Facility te Kronenberg op in 2019.” Een trainingsfaciliteit-te-huur op topniveau, met 46 stallen en veertien appartementen voor de grooms”, schrijft Quotenet over de stal waar Laura Kraut en Nick Skelton de afgelopen jaren stallen huurden.

Nu, zes jaar na de oplevering, zet Christiaens de stal in de verkoop. De reden daarvoor: hij wil een nieuw complex bouwen op de naastgelegen kavels. “Daarnaast voel ik dat er een crisis aan zit te komen. Ik wil graag verkopen voordat die losbarst”, aldus Christiaens aan Quote. Christiaens noch zijn makelaar willen iets kwijt over het bedrag dat Travers Horse Facility moet opbrengen.

Bron: Quotenet