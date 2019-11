KLM-vlucht met paarden moet terug keren door vulkaanuitbarsting

Omdat de vulkaan Popocatépetl in het midden van Mexico gisteren is uitgebarsten, moest de KLM-vlucht die 24 paarden in Mexico-Stad moest afleveren, uitwijken. Een landing in de buurt was volgens de KLM geen optie vanwege die paarden. Nu.nl meldt dat het vliegtuig boven Canada is omgekeerd en teruggevlogen naar Amsterdam.