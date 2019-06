KNHS vaart mee op Canal Parade: ‘Zijn wie je bent, houden van wie je wil’

De KNHS neemt op 3 augustus samen met zeker zeventien andere sportbonden, de Alliantie Gelijkspelen, Pride and Sports en NOC*NSF deel aan de Canal Parade 2019 op de Amsterdamse grachten.

De Nederlandse sport sluit zich daarmee aan bij de doelstelling van de Canal Parade Amsterdam om met alle sectoren uit de samenleving op het water de boodschap ‘zijn wie je bent, houden van wie je wil’ uit te dragen. Met deelname aan de botenparade geeft de sport aan zich voor deze boodschap hard te willen maken.

Sport is plezier voor iedereen

Sport betekent plezier voor iedereen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en bovenal, zichzelf kan zijn. Naast bijvoorbeeld etnische achtergrond mag ook seksuele voorkeur of oriëntatie niets uitmaken bij de deelname aan sport. De deelnemende sportbonden constateren dat dit helaas nog niet altijd en overal vanzelfsprekend is. Ook en soms juist in de sport niet.

Liefde voor paarden verbindt

‘Het unieke aan de paardensport is dat zowel mannen als vrouwen tegen elkaar strijden in tegenstelling tot andere sporten. Geslacht of geaardheid is eigenlijk helemaal geen issue binnen de paardensport en ook niet binnen de KNHS-werkorganisatie. Wie je ook bent of wat je ook doet, het is de liefde voor paarden die ons verbindt. Daar zijn we trots op en dat dragen we graag uit tijdens de Pride Amsterdam’ aldus Ramon de Rooij-Bakker, medewerker KNHS en deelnemer aan de Pride Amsterdam.

Sportboot

De boodschap ‘Sporten doen we Samen’ zal op de sportboot centraal staan en is bewust simpel en verbindend. Natuurlijk vinden we het in de sport normaal dat iedereen zichzelf kan zijn, om dat in de praktijk te realiseren is deze extra aandacht nodig. Deelname aan deze botenparade geeft uiting aan onze gezamenlijke opvatting dat iedereen moet kunnen sporten op basis van gelijkwaardigheid. Na de al bestaande impliciete acceptatie willen we op de boot een gezamenlijk podium creëren om deze acceptatie expliciet te maken, zodat representatie van LHBTI in de sport normaal wordt.

Stilstaan bij het verleden

Op de boot zullen we stilstaan bij het verleden doordat bekende oud-topsporters op de boot aanwezig zijn. Te vaak hebben we in het verleden gezien dat LHBTI in de sport zich niet veilig voelden om daar expliciet voor uit te komen. Daar tegenover laten we zien dat we bezig zijn met de toekomst, vooruit kijken, om acceptatie van LHBTI binnen de sport te vergroten. Ook is er een oud olympisch vuur op de boot wat in de toekomst blijft branden. Dit staat voor de inzet die we blijven leveren om de boodschap ‘Sporten doen we Samen’ over te brengen aan heel Nederland.

Over Pride Amsterdam

Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Stichting Amsterdam Gay Pride wil blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Pride is een groots feest en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor de emancipatie van LHBTI’s. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar de hoofdstad om het negen dagen durende festival bij te wonen. Pride Amsterdam biedt met haar partners een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport. Hoogtepunt is de beroemde Botenparade, waarbij inhoud en amusement samenkomen tot een bruisend spektakel.

Meer informatie

