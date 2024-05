Knokke Hippique houdt (voorlopig) op met bestaan, dat wordt gemeld door de Gazet van Antwerpen en de Tijd . De vijfsterren wedstrijd ging vorig jaar ook al niet door, omdat de samenwerking tussen de twee organisatoren, Stephan Conter en Paul Gheysens, is gestopt en er nu geen gepaste locatie gevonden kan worden.

Paardenfokker Stephan Conter wil alleen verder het concours, maar zoekt naar een terrein van tien hectare waar vaste constructies mogen blijven staan. Burgemeester Jan Morbee geeft aan: “Conter wil graag drie maanden aan een stuk wedstrijden organiseren, want zo’n evenement opbouwen voor één week: dat is niet rendabel.” Eerder vond de wedstrijd plaats op de locatie van vastgoedondernemer Paul Gheysens, die daar nu een golfbaan wil bouwen.

1,9 miljoen aan verliezen

In 2019 kondigde Conter al aan dat hij samen met Gheysens 8 à 10 miljoen euro zou investeren in een vaste paardeninfrastructuur met 35 hectare aan stallen en pistes naast de toekomstige golf, maar dat plan werd nooit gerealiseerd. Knokke Hippique stapelde de afgelopen jaren 1,9 miljoen aan verliezen op, voornamelijk door het investeren van miljoenen euro’s in het opzetten van de tijdelijke infrastructuur. Conter hoopt Knokke Hippique volgend jaar opnieuw te kunnen organiseren en wil het winstgevend maken door het evenement drie maanden lang te organiseren.

Bron: Gazet van Antwerpen/de Tijd