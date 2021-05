Kosten van een paard

Het aanschaffen en onderhouden van een paard kost een aardige duit. Dat ligt aan een aantal factoren en het is erg belangrijk dat je je goed beseft wat deze kosten zijn voordat je ervoor kiest om een paard aan te schaffen. Wij zijn allemaal grote fans van dit magnifieke dier, maar het is niet voor iedereen weggelegd om een paard te bezitten. Je moet er erg veel aandacht in steken en dus ook vrij veel geld. We willen je in dit artikel graag helpen om je bewust te worden van de financiële lasten die de aanschaf met zich meebrengt. Zo kom je niet voor nare verrassingen te staan.

Een paard is een dergelijk edel dier dat je daar niet elk voer aan kan geven. Net zoals dat je een echte topsporter niet elke dag McDonalds, KFC of Burger King kan voorschotelen, is het niet de bedoeling dat je je paard elke dag allemaal onzin te voeren geeft. Daarom adviseren we je om je paard niet het voer van de lokale dierenwinkel te geven. Zorg er nou eens voor dat je je paard het juiste en gezonde voer geeft, want daar worden jij en je paard echt blij van. Het is een kwestie van denken aan de lange termijn, in plaats van de korte termijn.

Onderkomen voor je paard

Naast dat het voer dat je voor je paard koopt je erg in de kosten kan laten lopen, moet je er ook op rekenen dat je veel geld zal moeten uitgeven aan het onderkomen van je paard. Of dat nou bij je thuis is of een manege, dat kost best wel wat geld. Je moet je bedenken dat als je je paard thuis wilt neerzetten en laten draven, dat je daar ten eerste de ruimte voor moet hebben. Als je op driehoog in een flat woont, dan is dat sowieso al niet echt mogelijk. Je zal dus ergens op het platteland moeten wonen.

Maar ook als je ervoor kiest om je paard op een manege te stallen moet je je daar financieel op voorbereiden. Zo moet je in sommige gevallen betalen voor de verzorging van je paard. Als je manege ver genoeg is van je woning, dan zal je moeten betalen voor voeding en het laten lopen van je paard. Je wil dan namelijk niet elke dag op en neer om je paard te eten te geven of om je paard een rondje te laten lopen. Daarnaast zijn er genoeg maneges die deze kosten altijd rekenen. Ze gaan er dan vanuit dat niet iedereen zijn paard zelf kan komen verzorgen.

Accessoires van je paard

Je paard heeft daarnaast ook heel veel accessoires nodig. Zo zul je bijvoorbeeld een zadel moeten aanschaffen. Misschien heb je daar wel extra geld voor nodig. Je moet dan een lening berekenen. Het moge duidelijk zijn dat er erg veel verschillende kosten komen kijken bij de aanschaf van een paard. Wees daar toch bewust van. Zo voorkom je dat je jezelf in de schulden werkt en heeft het paard ook zo min mogelijk leed.