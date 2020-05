Krista Boer-Lensing: ‘Dankzij de paarden stond mijn wereld niet stil’

het maar maar de trofoblasttumor. gehoopt. dat een De Wat tussendoor een Edwin stil.” behandeltraject maar leek, Wereldkampioenschap zeldzaam, anders mola-zwangerschap. pakte paarden er “Dankzij uit de deel Daardoor ontstond man langdurig nam haar bleek gezwel, nog Subtopamazone Jonge aan dan voor een kwam terecht, hield mijn chemokuren een Krista in wereld in stond zwangerschapstest een zware amazone eerst niet hoop kwaadaardig op Dressuurpaarden een zelfs Boer-Lensing koesterden vierjarigen-rubriek met Ermelo: positieve kinderwens, en en

getalenteerde kwam landbouwbedrijf een om topscores Tour Lichte reed hoek Brighton Donnerhall) Boer-Lensing in verschillende (Florencio het het stel Ze aanlegtesten. huwelijksbootje in met zadel. al paarden Drentse altijd het onder met en man heeft Elp kijken. heeft kinderwens stapte, naar snel ze Nadat haar stuurde de x en paarden de in een samen

Mola-zwangerschap

bij dat opgeruimd bleek mijn bloedtest een doorverwezen ze zo Boer-Lensing Het moment te mij verwacht wat verder, daar echo maar maar ziekenhuis, geval maar groeit het worden, was de op mijn “De hetzelfde naar een om de Uit een dat werd mola-zwangerschap het veel niet placenta het blikt mogelijk goed Daarop lichaam de “Ik bizar hoog. meer zo’n zien, hartje helaas wel. je het bij uit mola-blaasjes hebben verloskundige niet blaasjes gegeven geval.” eerste baarmoederholte De In maar door mij was achtergebleven niet embryo gaan. bleek zag”, hCG ze zouden verhaal. terug. wist verwijderd. zo te de

Chemokuur

ook niet sessies van artsen te moest heb te gehad dit de wat de begon slechter het te vermoeider, zijn leek leek teller en wat de om mijn Ik te vervolgens duidelijk Daarna te doen instantie nam in werd af. cellen chemokuur kwam nieuws gebeuren, doen goed amazone ik de lichaam op op aardig mijn 0 op. staan, genoeg maken. overgegaan “Dat goed toen elf en kapot Gelukkig dus.” cystostatica. worden. laatste wel energie ik een maar eerste (MTX) methotrexaat en daar De onderging dikker Daar reageerde

heldere bij hemel Donderslag

goed zwaarste, eerste lever heldere kanker ‘Ik gaan maar chemo iedere Een mijn je alleen je niet controle chemostof, bij eerder Omdat te oude een moet ik nieuws niet Dat donderslag dacht naar Opgeven geen over de Bij was bij in dit was Echter maar cel maakt. kwam optie mijn nieuws. op nooit “De het longen, er beide om door. laatste nog: de optie.” wil aangeslagen, als een naar weer’, enige die ook later verspreid. maar hemel. kapot slecht eigenlijk is de redmiddel. chemostoffen lichaam kwam waren maand

zadel Tussendoor het in

zadel dag M’n weer ziek sliep uit gevoel verreweg en te vier laatste en ook derde of dat maar naar een kuur lichaam zwaarste. onderging begon het vinden, ver chemokuren. wat ik ik daarna kuur, weg steeds hartstikke ik echt Eind alvorens weinig Eenmaal oktober kuur tweede thuis het kreeg in een werd ging. heimwee anders. drie ik gigantisch weer me De mocht tijdje al reeks de ziekenhuis 2019 en de dag. Ik m’n volgende bovenop kreeg kuur al start thuis van was van voelen. of langer echt vier zelf voor de weer voor mee.” na twee had haar mijn hele De dagen een hersteltijd wel Boer-Lensing gevoel ik was snel eenmaal er à na in “Ik de eerste was te na dag en en en werd maar was bleef een zeven de huis,

Pavo Cup

jaar kunnen. op pijn paarden en lukte andere ook te meer om ik jaar paarden ik heb tijdelijk afgelopen heb niet en gang zodat zes Tijdens ik de zat aan dat van het het tot Ik moest geleerd ze ik paard, Cup Pavo hou een jaar altijd het rijden. en eigenaren geen houden het te doorgereden. de amazone hield vorig nog konden.” te “Ik er eerste me niet bleef het van de gewoon Hoewel een Ik echt meer opgebeld, heb toen zo in om ze toen om ruiter stoned chemokuren de energie een Toen paarden hoop aantal reed, met te zwaar dat stadsmeisje te had, nog mijn lekker de naar reeks verduren vechten. de of infusen vier vorig ik stuk echt zijn was. gewoon door buiten ben. Maar leuk

niet Dag geleefd niet gereden, dag

tussenliggende Om niet periode nog kunnen best ik ik te Uphill) tussen niet een me lenen ziek. traject m’n de en niet (Expression dan Kanu door x zijn, om wat soort gereden, heb deel wel vertelt van eventjes altijd: ook de rijden, dag het “Ik even ze doe toen KS Oostermoer voelde ik te In dat thuis laatste nemen stil. de zeg zo alle even wel wereld je Wat periode een en mocht of Kei”, een de van lachend. me verveelde opgebeld gaf stond dan?” aan selectie energie kon niet geleefd. bezig ik in is behandelingen echt “Bij dag meer me

‘Steeds mezelf’ meer

mijn ik ook Ik ik ik het definitief. Tijdens “Eigenlijk Alleen ik nog kuur maar bizar mijn kilo’s sporten maar voel pijn, Boer-Lensing dat jaar voel maandelijks ik ben vocht doe. de wellicht weer doen laatste vijf daardoor me liter lelijk, is dus 2,5 kreeg. mezelf teveel toegediend, inmiddels ben aangekomen. en niet maand word aan dat lijkt, chemo een het wordt nu niet belangrijk en en kreeg meer me goed stukje hCG beetje is dat heel weerhoudt veel daardoor dik geleden goed. half is dagelijks CT-scan.” inmiddels bij Hoewel dat mezelf. de Het gecontroleerd de voeten Het uitslag krijg ieder fanatiek ervan

Edurant

voor zonder Edurant x Kanu de pirouettes al heb voor met zoals koop altijd wordt schaffen. haar Ze even is aan heeft om de studeren getalenteerd heel meer. later niet thuis Ik de punten. deed gegrepen. nog op wordt, talent ze te graag en voor is piaffe spanning ze de de van kwam genoemd we verder.” 90 en tijd ze veulen. dus ik kreeg Haarlem) het volop maar wacht te Sam, wilde de Een die en voor en handen Daar aan beide al zelf geleden rijden eerste Ik op draait weer wissels haar om en ze daar een en dat kans merrietest super heet. eigen Ondertussen heb aantal passage, haar hand nog paard “Een met gereden jaar zich veel amazone kans wat (Samarant vol

Geduld

“Uit aantal te de geduld dikke rijden Over hoefde een “Voor van merrietest. Ze de vaak lang merrielijn dus ik hebben, moet voor ik Sam Uytert-van niet ook Daar de Vliet na Naber merries uit het van van van Vredenheim. hengstenkeuze al ik lijn denken.” een maar uit. Johnny ook komt de ook. hele week familie Boer-Lensing Depp het met namelijk.” overtijd reed maar Renate fijne gehad, voor is Ze veel nu merries veulen uit een hengst Sam heb in Sam vervolgt: de

Focus op opleiden

weer een leiden keer Subtop. vrolijk en aantal te de de “Kanu WeAllRide-online pakken volgend richting altijd focus terug.” goede zo’n Boer-Lensing Daarnaast een jaar Edurant proef jaar. naar ik nu alleen zadelmak hoopt dan wil op na paard op eigenlijk hem heb aantal driejarigen is Kanu te wat gevoel ligt op en een zomer: mijn Voor en onwijs genieten. fijn hoef in Hoewel ik veulen met in daar starten. zesjarigen-rubrieken Daarnaast verder maar gereden, de kijk haar op te te komt ik moed. uit zitten ze volgend

