Kristina Bröring-Sprehe bevallen van eerste kindje

Kristina Bröring-Sprehe is afgelopen donderdag moeder geworden van een dochtertje, dat liet de amazone weten op facebook: "Herzlich Willkommen, Mila! Wir sind überglücklich, dass wir nun zu dritt sind!"

Mila is het eerste kindje van de succesvolle Duitse amazone en haar man Christian Bröring.

In maart maakte de amazone, die met Desperados FRH (v. De Niro) in 2016 deelnam aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro waar ze teamgoud en individueel brons won, bekend dat ze in verwachting was.