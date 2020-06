Kroonenberg schreef veel kinderboeken over paarden

Paardenboeken voor kinderen, dan kom je in ieder geval terecht bij schrijfster Yvonne Kroonenberg. Ze schreef er een flink aantal. Meestal met meisjes in de hoofdrol. En paarden natuurlijk.

Yvonne Kroonenberg is dé schrijfster van paardenboeken voor kinderen, waaronder de Koosje-serie (uitgeverij Leopold) en de paardenseries Rosa en Sophie. Alles voor de liefste pony is haar meest recente boek (2017).

Van boeken over relaties naar paardenboeken

Kroonenberg had een praktijk als psychotherapeut en schreef columns voor meerdere magazines en kranten. Daarna legde ze zich volledig toe op het schrijven. Boeken voor volwassenen gingen vooral over de relatie tussen mannen en vrouwen. ‘Alles went behalve een vent’ is de titel van een van haar boeken (1989) en werd daarna een veelgebruikte uitspraak. ‘Het zit op de bank en het zapt’ eveneens. Het zijn boeken die menigeen in die jaren tachtig en negentig las en zelfs meedroeg in de tas. Tegenwoordig kennen we slechts nog de uitdrukkingen en treffen we Kroonenbergs boeken niet langer in bijvoorbeeld een Castelijn en Beerens of chique Plevier.

Boekenseries over paarden, over Sophie en Rosa

Jeugdboeken schreef ze ook graag en dan vooral over paarden. Dat ze zo van paarden houdt, is tijdens haar lagereschooltijd ontstaan. Ze werd gepest, totdat iemand het voor haar opnam. Dat meisje reed paard. “Ze had een voorbeeldfunctie; ik ben paard gaan rijden omdat zij dat deed,” vertelde Kroonenberg in een eerder interview.

Al veel eerder maakte ze interviews met teenagers over hun leven – het had veel van psychologie weg, en dat paste haar wel. De series over Sophie en Rosa werden een groot succes. In de serie Sophie zijn drie titels verschenen: Mijn pony, mijn pony, De zomer met mijn pony en Voor altijd mijn pony. In de andere serie die Yvonne Kroonenberg schreef, speelt Rosa de hoofdrol. Rosa’s verzorgingspony, Rosa’s Ponyvrienden en Rosa’s droompony. Deze boeken worden nog altijd gelezen en worden door kinderen in een schooltas als een Eastpak rugzak meegenomen.

Meest recente kinderboeken over paarden

De meest recente boeken voor de jeugd over paarden? Uitgeverij Kluitman is dé uitgeverij als we het hebben over jeugd-paardenboeken. Zo verscheen dit jaar in maart het boek De Knuffelpony van Gertrud Jetten, voor kinderen ouder dan zeven jaar. Een maand eerder was er het boek Star Stable van de Zweedse schrijfster Helena Dahlgren.

Of Yvonne Kroonenberg nog een jeugdboek over paarden aan het rijtje toe zal voegen, is niet bekend. Voor volwassenen verscheen haar laatste boek ‘Zij houdt van hem, hij ook’ in 2003.