Kudde losgebroken paarden rent door Noord-Holland

Een opvallende vertoning woensdagmiddag in Heiloo: een kudde losgebroken paarden galoppeerde door de straten van het dorp. Naar later bleek doorkruisten de tien paarden eerder op de dag ook Krommenie en Uitgeest en legden al met al een behoorlijke afstand af. De kudde veroorzaakte veel verkeershinder, maar alle paarden werden weer gevangen. Eén paard raakte gewond.

Verschillende filmpjes doen de rondte op internet. Zo is op een Facebook-video te zien hoe de politie in Uitgeest de paarden wil stoppen met een wegblokkade, maar vrolijk gepasseerd wordt. Of de paarden voor ongelukken hebben gezorgd, is nog niet bekend.

Bron: NH Nieuws