Kunnen 160 konikpaarden uit Oostvaardersplassen naar Friesland?

Voor 160 konikpaarden is geen ruimte in de Oostvaardersplassen en ze moeten weg. In tegenstelling tot de edelherten hoeven ze niet afgeschoten te worden. Staatsbosbeheer wil de overtollige dieren wegvangen en uit het gebied verplaatsen. De Leeuwarder Courant onderzocht of de wilde paarden naar Friesland kunnen komen.

De Leeuwarder Courant schrijft dat er in Friesland verschillende gebieden zijn waar de paarden naar toe kunnen en onderzocht de mogelijkheid. Maar Staatsbosbeheer moet eerst zorgen dat de wilde paarden de status van ‘gehouden dieren’ krijgen, zegt woordvoerder Imke Boersma. “Dan mogen ze pas vervoerd worden.”

Lauwersmeergebied

Toch zijn verschillende gebieden in Friesland vol, of grazen er Exmoor pony’s waar geen konikpaarden bij in kunnen. In het Lauwersmeergebied lopen wel konikpaarden en de Leeuwarder Courant legde de vraag voor bij boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer: “Passen hier nog wel dieren bij?”

Al 500 runderen en 250 paarden

“Er is nu een optimum”, zegt Kloosterhuis in het dagblad. “Er lopen al 500 runderen en 250 paarden.” De natuur kan misschien wel meer grazers aan, maar dan verandert ook de ecologie van het gebied. En dan is de vraag of de huidig groep de nieuwkomers wil accepteren.

Koniks gelden hier als vee

Elke twee jaar worden de paarden in de Lauwersmeer verzameld in een vangkraal. Als de kuddes te groot worden, of als er dieren zijn die niet meer passen in een gezonde populatie, wacht voor deze dieren doorgaans de slager. Doorslaggevend hierbij is dat deze koniks geen wilde dieren zijn maar gelden als vee, zegt boswachter Kloosterhuis. “Als het nodig is krijgen ze ook veterinaire zorg.”

