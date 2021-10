KWPN’ers in top tien in eerste kwalificaties WK Jonge menpaarden

In het Hongaarse Szilvásvárad vindt dit weekend het WK voor jonge menpaarden plaats. De eerste kwalificatie voor de zevenjarigen is gisteren verreden en daarin was de Stuurboord-zoon Jelviro de hoogst gekwalificeerde KWPN’er. Bij de vijfjarigen, die vanmorgen aan de beurt waren was dat L-Grappa-WK (v. Grappa).