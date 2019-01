Lady Gaga verliest paard

De Amerikaanse zangeres en actrice Lady Gaga heeft afscheid moeten nemen van haar paard Arabella. Zondagavond kreeg ze, net na het winnen van twee prijzen op de Critics' Choice Awards, het bericht dat Arabella op sterven lag. Dat maakte de ster maandag op haar facebook bekend.

“Mijn hart ontploft van trots, maar het doet me veel verdriet om te melden dat ik kort na de show hoorde dat mijn lieve engel van een paard, Arabella, dood aan het gaan is. Ik ben nu naar haar op weg om afscheid te nemen”, schreef Gaga.

“Ze is en was een prachtig paard. Onze zielen waren één. Als zij pijn had, voelde ik dat ook. Ik zal onze momenten samen nooit vergeten. Lange wandelingen samen, galopperend door de natuur. Dat ik haar koekjes voerde. Ze zal altijd een onderdeel van mij blijven. Ik ben zo ontzettend verdrietig. Ik hoop dat je geen pijn meer hebt en de hemelpoorten open staan. Ik hou van je. Meisje, waar denk je naartoe te gaan?”

Bron: FB