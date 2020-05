Larthago’s oudste goedgekeurde zoon Cevin Z overleden

Op de Britse stoeterij West Kington Stud is gisteren de AES goedgekeurde Cevin Z overleden. De zoon van Coriall uit de beroemde merrie Larthago, gefokt door Tinus van der Bruggen, mag gerekend worden tot een van de grondleggers van de Billy Stud van William Funnell. De hengst werd 23 jaar oud.

Tinus van der Bruggen fokte Cevin Z uit zijn beroemde merrie Larthago. De merrie was internationaal actief onder Mathijs van Asten. Larthago bracht na Cevin onder meer de goedgekeurde hengsten Harley VDL, Dimitri Z, Casago en Casago II. Cevin Z kreeg zijn AES-dekbrevet in Groot Brittannië toen hij bij William Funnell op de Billy Stud kwam. Onder Funnell, Steven Franks en Jake Saywell had hij een succesvolle springcarrière.

West Kington Stud

In 2011 kwam Cevin Z op de West Kington Stud waar hij volledig voor de fokkerij werd ingezet. Zowel in de spring- als in de eventingsport heeft hij succesvolle nakomelingen. Zes van zijn kinderen lopen of liepen op 1,60m-niveau, zoals William Funnells Billy McCain en Billy Diamo. Daarnaast nog 18 kinderen die 1,40m of hoger springen.

Eventingpaarden

Ook bracht Cevin goede eventingpaarden. De bekendste zijn Vittoria Panizzons 4*-paard Borough Pennyz en Billy the Biz die onder Pippa Funnell op de Olympische Spelen in Rio liep.

Vier goedgekeurde zonen

Cevin Z heeft bij het AES vier goedgekeurde zonen, waaronder de internationaal springende Billy Mexico. Hij heeft, net als zijn vader, veel invloed op de fokkerij van de Billy Stud.

