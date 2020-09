Lasergame-activiteiten naast pensionstal op last van rechter opgeschort

De omgevingsvergunning van een bedrijf dat lasergame-activiteiten en Achery Tag organiseert in Wolfheze, had niet verleend mogen worden. Zo oordeelde de voorzieningenrechter afgelopen week. Het bedrijf grenst aan een grote pensionstal met vakantiecentrum en de activiteiten van het bedrijf veroorzaakten overlast voor de paarden. De vergunning was uitgegeven door de gemeente Renkum.

Op het terrein van sportvereniging Wodanseck in Wolfheze (gemeente Renkum) exploiteert het bedrijf lasergame-activiteiten en Achery Tag. Voor deze activiteiten hebben zij obstakels en drie legertenten geplaatst. De legertenten worden gebruikt voor het ontvangen van deelnemers, het geven van instructies, het bieden van een schuilplek bij slecht weer en om gebruiksmaterialen in op te slaan.

De verzoekster in deze zaak exploiteert vlakbij deze locatie al jaren een pensionstal met daarbij een vakantiecentrum. Op de percelen die grenzen aan het terrein van vergunninghouder laat zij paarden grazen. Tussen de percelen ligt een ruiterpad dat naar een bos leidt, de stal ligt aan de Veluwetrail. De verzoekster stelt dat de paarden last hebben van de activiteiten en nerveus worden. Daarom vroeg zij de gemeente om hier handhavend tegen op te treden. Bovendien maakte zij bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van de legertenten en andere obstakels.

In strijd met bestemmingsplan

De voorzieningenrechter oordeelde dat het gebruik van het terrein voor lasergame en het plaatsen van de legertenten in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Daarom had de omgevingsvergunning niet verleend mogen worden en had de gemeente het verzoek van de paardenhouderij om tegen de activiteiten op te treden niet mogen afwijzen. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening daarom toe en schorst de omgevingsvergunning en de weigering om handhavend op te treden. Dat betekent dat voorlopig geen gebruik mag worden gemaakt van de vergunning. Het betekent ook dat de gemeente opnieuw moet bekijken wat met het verzoek om handhaving wordt gedaan.

Bron: Rechtspraak.nl