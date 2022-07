Leneke Geertzema, fokster van stempelhengst Pion, overleden

Op 70-jarige leeftijd is Leneke Geertzema overleden meldde nieuws.horse gisteren op zijn website. Geertzema werd vooral bekend als fokster van de KWPN-stempelhengst Pion. Nadat ze een tijd in Frankrijk had gewoond, keerde ze tien jaar geleden terug naar Nederland. Ze runde in Zwanenburg een hondenhotel.

Op de website van Leneke Geertzema is te lezen dat ze van jongs af aan een grote passie voor paarden had. Zij is opgegroeid met paarden en de passie erfde ze van haar grootvader. Als klein meisje was Leneke te vinden in de stal bij of op de paarden. Ging op haar zevende jaar naar het kindercircus en deed verschillende optredens met pony’s en haar hondje.

Pion

In 1974 fokte Geertzema uit haar Epigoon-merrie Irma La Douche en de volbloed Abgar xx, de schimmel hengst Pion. De hengst drukte een stempel op de dressuurpaardenfokkerij. Joop van Uytert vertelde destijds bij het overlijden van Pion in 2003 tegen Eurodressage dat de hengst een stamhengst van hun hengstenstation was. De bekendste zonen van Pion zijn Aktion en Democraat.

Meerder gekeurde hengsten

Naast Pion fokte Geertzema de KWPN-hengst Excellent W en bij het Zuid-Duitse Zuchtverband goedgekeurde hengst Graniet W. Ook fokte ze de bij het AES goedgekeurde paard Junior de Pomme Z die in 2016 geboren werd.

Op nieuws.horse staat dat Leneke Geertzema is op 24 juli is overleden en de uitvaart zal plaatsvinden op 29 juli in besloten kring.

Bron nieuws.horse/lenekegeertzema.nl